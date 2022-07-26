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Рианчо — о Глушакове: он хочет быть в прессе, так как незаметен на поле

Рианчо — о Глушакове: он хочет быть в прессе, так как незаметен на поле
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Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.

«Меня не волнует этот персонаж. Как говорится в Библии — за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле. Мне нечего сказать Денису! Своими грехами человек наказывает себя», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Глушаков ранее написал в своём телеграм-канале, что не помнит, как зовут специалиста, но знает, что он расставлял фишки в «Рубине», назвав его курицей без головы.

Ранее экс-наставник заявил, что возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой, сказав, что он не видит реальных обоснований для перехода хавбека в стан подопечных Гильермо Абаскаля.

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