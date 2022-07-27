Червиченко: только «Спартак» может сожрать трансфер Черышева, вот им его и предлагают

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию, что бывший полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может пополнить стан красно-белых.
«Думаю, Черышева за последние 10 лет раз 20 предлагали «Спартаку» и красно-белые логично от него отказывались. Зачем он нужен? Думаю, что только в «Спартаке» менеджмент настолько невменяемый, что может сожрать этот трансфер, поэтому Черышева им только и предлагают.
Зачем Денису Россия? Всю жизнь он прожил, играл в Испании. Для того, чтобы деньги заработать? Ну приглашали его в сборную в сентябре 2021 года, он как-то впечатлил? Была ли какая-то польза от него? Надо было в молодости приезжать и помогать, показывать свой класс, а не на закате своей карьеры приезжать, чтобы получить красивую цифру в зарплатной ведомости», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 27 июля 2022
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