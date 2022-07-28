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Луческу высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина в игре с «Динамо»

Луческу высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина в игре с «Динамо»
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отреагировал на то, что болельщики «Фенербахче» по ходу ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов скандировали фамилию президента России Владимира Путина.

«Я вас спрашиваю, вы посчитали, сколько фолов мы снова допустили? Всё было в рамках нашего плана, сработало, и мы выиграли матч. Но мы не смогли принять во внимание болельщиков». Я не ожидал таких скандирований. Жаль», — приводит слова Луческу Fanatik.

Ранее сообщалось, что Луческу не пришёл на пресс-конференцию из-за скандирований турецких болельщиков.
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом». Первый матч между командами состоится 2 августа. Ответная встреча запланирована на 9 августа.

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