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Антон Шунин: надеюсь, из «Динамо» больше никто не уедет

Антон Шунин: надеюсь, из «Динамо» больше никто не уедет
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об уходе легионеров из команды. Он выразил надежду, что остальные футболисты останутся в клубе.

«Не скажу, что шоком, так как до этого много других иностранцев уехало… Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли — сыграли.

Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на неё сложно. Есть руководство, которое делает всё, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.

Сейчас непонятно, какой результат станет удачным по итогам сезона. Опять же повторюсь: от нас только что уехал один футболист, до этого уехало много ребят. Не надо загадывать. Я всегда стараюсь настраиваться на лучшее, готовиться конкретно к каждой следующей игре», — цитируют Шунина «Известия».

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