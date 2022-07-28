Антон Шунин: надеюсь, из «Динамо» больше никто не уедет

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об уходе легионеров из команды. Он выразил надежду, что остальные футболисты останутся в клубе.



«Не скажу, что шоком, так как до этого много других иностранцев уехало… Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли — сыграли.



Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на неё сложно. Есть руководство, которое делает всё, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.



Сейчас непонятно, какой результат станет удачным по итогам сезона. Опять же повторюсь: от нас только что уехал один футболист, до этого уехало много ребят. Не надо загадывать. Я всегда стараюсь настраиваться на лучшее, готовиться конкретно к каждой следующей игре», — цитируют Шунина «Известия».