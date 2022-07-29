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Игрока лондонского «Арсенала» Томаса Парти обвиняют в изнасиловании

Игрока лондонского «Арсенала» Томаса Парти обвиняют в изнасиловании
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29-летний ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти оказался фигурантом разгорающегося потенциально громкого скандала, связанного с изнасилованием. Об этом сообщает Pulse Nigeria.

Одна девушка, которая пожелала остаться анонимной, опубликовала в одной из социальных сетей скриншоты с переписками с Парти, рассказав о произошедшей с ней ситуацией.

«Томас Парти — серийный насильник, которому повезло, потому что дата, когда он решил изнасиловать меня, пока мы были вместе в отпуске, была за 10 дней до изменения законодательства Великобритании, разрешающего местным полицейским силам расследования в отношении преступлений, совершенных за пределами Великобритании. В тот день он изнасиловал меня, оставил в постели без сознания, затем отправился на вечеринку на Ибицу, вернулся, рассмеялся мне в лицо и сказал, что я не могу отказать ему», — заявила она.

При этом пострадавшая действительно подтвердила, что ранее состояла в отношениях с футболистом «Арсенала», продемонстрировав видеосообщения от него. Девушка рассказала, что инцидент произошёл несколько месяцев назад, подтверждая, что ей также заплатили за то, чтобы она не раскрывала, через что ей пришлось пройти. В свою очередь, она намерена добиться справедливости в полиции, а сам футболист на выдвинутые обвинения пока никак не отреагировал.

Ранее в этом месяце Парти обвиняла в изнасиловании его же жена – марокканская модель Сара Белла. Согласно информации СМИ, причина заключалась в том, что он отказался делать ей предложение руки и сердца.

Футболист сбил на машине свою бывшую супругу.

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