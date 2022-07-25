Технический директор лондонского «Арсенала» рассказал, стоит ли ждать новых трансферов

Технический директор и бывший игрок лондонского «Арсенала» Эду рассказал о возможной активности клуба в это трансферное окно.

«Я думаю, что мы должны быть готовы к любой ситуации. Мы все еще чувствуем, что трансферное окно открыто, и самое главное — быть готовыми ко всему, к каждому сценарию, потому что возможности и необходимости могут возникнуть.



Клубы могут обратиться к нам, игроки могут захотеть уйти в аренду, так что еще многое предстоит сделать, но опять же, быть готовым для меня — это самое важное, и, конечно, мы очень подготовлены практически к любому исходу», — сказал Эду в интервью Sky Sports.

Напомним, в в это трансферное окно клуб подписал нападающих Габриэла Жезуса и Маркиньоса, полузащитника Фабио Тьери, защитника Александра Зинченко, вратаря Мэтта Тёрнера.