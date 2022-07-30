Карпин не планирует участвовать в ответном ретроматче между «Спартаком» и «Зенитом»
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, планирует ли он принимать участие в ответном ретроматче между «Спартаком» и «Зенитом».
«Нет, не планирую, мы тренируемся», — приводит слова Валерия Карпина Metaratings.
Напомним, первый матч между легендами «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу одержали хозяева со счётом 2:0. Забитыми мячами в том матче отметились Александр Кержаков и Роман Широков.
Предварительной датой ответной встречи является 2 сентября.
После первых двух туров РПЛ «Ростов» имеет в своём активе два очка, набранные в ничейных матчах с «Локомотивом» и «Динамо».
Эти легенды футбола сделали «золотой» хет-трик из трофеев.
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