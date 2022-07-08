Аленичев рассказал, что легенды «Спартака» летели одним рейсом с основной командой

Бывший полузащитник сборной России, экс-игрок и экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что легенды клуба летели одним рейсом с основной командой. Матч легенд «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня, 8 июля в 18:00 мск.



«Мы вместе улетали с основной командой. Со всеми тепло пообщались. Я лично познакомился с новым тренерским штабом, спортивным директором.



Мы спросили: «Завтра дадите бой?» Они в ответ спросили: «А вы дадите?»



Ответил: «конечно дадим».



Спросил у Промеса: «Гол забьешь?» Он ответил – один обязательно забью.



Думаю, у «Спартака» есть самолюбие и после последнего разгромного поражения завтра будет совсем другая игра.



Не буду скрывать, я был удивлён назначением Абаскаля. Теперь ему надо дать шанс. Надеемся, он долго поработает. Сборы ребята прошли и, насколько я знаю, остались довольны», – передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.