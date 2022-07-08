Аленичев рассказал, что легенды «Спартака» летели одним рейсом с основной командой

Бывший полузащитник сборной России, экс-игрок и экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что легенды клуба летели одним рейсом с основной командой. Матч легенд «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня, 8 июля в 18:00 мск.
«Мы вместе улетали с основной командой. Со всеми тепло пообщались. Я лично познакомился с новым тренерским штабом, спортивным директором.
Мы спросили: «Завтра дадите бой?» Они в ответ спросили: «А вы дадите?»
Ответил: «конечно дадим».
Спросил у Промеса: «Гол забьешь?» Он ответил – один обязательно забью.
Думаю, у «Спартака» есть самолюбие и после последнего разгромного поражения завтра будет совсем другая игра.
Не буду скрывать, я был удивлён назначением Абаскаля. Теперь ему надо дать шанс. Надеемся, он долго поработает. Сборы ребята прошли и, насколько я знаю, остались довольны», – передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 8 июля 2022
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:07
-
15:06
-
15:05
-
15:05
-
15:04
-
15:04
-
14:58
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:39
-
14:38
-
14:26
-
14:24
-
14:13
-
14:00
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:36
-
13:28
-
13:20
-
13:06
-
12:58
-
12:54
-
12:48
-
12:34
-
12:30
-
12:27
-
12:12