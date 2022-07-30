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Абаскаль: понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд

Абаскаль: понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о популярности московского клуба. Он отметил, что поразился поддержке на матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1). Специалист отметил, что поддержка болельщиков очень сильно помогает игрокам, мотивирует их на достижение оптимального результата.

«Да, я уже понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд. В Ставрополе нас встретили очень тепло.

А ещё больше меня поразило, когда после утомительного двухдневного пути до Краснодара увидел трибуны, как минимум наполовину окрашенные в красно-белые цвета! Подобная поддержка дополнительно мотивирует игроков, это очень важно», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

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