Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принимал решение возглавить московский клуб.



«С Лукой Каттани разговаривали только о футболе. О тренировках, матчах, управлении командой и прочем. Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением. Я никогда прежде не бывал в России. Но слова Луки, его чёткий и понятный рассказ о проекте меня убедили.



Я сразу вспомнил, что несколько лет назад «Спартак» разгромил мою любимую «Севилью» в Лиге чемпионов — 5:1. Это было ужасное поражение для испанцев. Ещё знал, что Промес перешёл в «Севилью» как раз отсюда. Что здесь работал Унаи Эмери. А в интернете наткнулся на видео, где тысячи болельщиков выбегают на поле праздновать чемпионство. Очень впечатляюще!» — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».