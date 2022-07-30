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Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить «Спартак»

Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принимал решение возглавить московский клуб.

«С Лукой Каттани разговаривали только о футболе. О тренировках, матчах, управлении командой и прочем. Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением. Я никогда прежде не бывал в России. Но слова Луки, его чёткий и понятный рассказ о проекте меня убедили.

Я сразу вспомнил, что несколько лет назад «Спартак» разгромил мою любимую «Севилью» в Лиге чемпионов — 5:1. Это было ужасное поражение для испанцев. Ещё знал, что Промес перешёл в «Севилью» как раз отсюда. Что здесь работал Унаи Эмери. А в интернете наткнулся на видео, где тысячи болельщиков выбегают на поле праздновать чемпионство. Очень впечатляюще!» — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

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