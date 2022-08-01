Левандовски вернулся в Мюнхен, чтобы провести встречу с представителями «Баварии»

33-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сразу после завершения американского турне в составе каталонского клуба отправился в Мюнхен. Об этом информирует Sportowe Fakty.
Роберт принял такое решение, чтобы провести встречу со спортивным директором мюнхенской «Баварии» Хасаном Салихамиджичем. Игрок решил прояснить свои прошлые резонансные интервью различным изданиям в личной приватной беседе. Аналогичная встреча пройдёт и с главным тренером мюнхенского клуба – Юлианом Нагельсманом, на которой футболист выскажется о критике клуба в СМИ в ситуации с его переходом в «Барселону».
Напомним, переход Левандовского обошёлся «Барселоне» в € 45 млн. С игроком подписан контракт до 30 июня 2026 года.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны».
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