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«Мы комментируем факты, а не слухи». «Спартак» — о возможном отъезде Федуна из России

«Мы комментируем факты, а не слухи». «Спартак» — о возможном отъезде Федуна из России
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Руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что руководитель «Спартака» Леонид Федун может покинуть Россию.

«Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи — он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», — приводит слова Зеленова Sport24.

Напомним, недавно в прессе появились слухи о том, что Леонид Федун, его супруга Зарема Салихова и их дети собираются покинуть территорию Российской Федерации. Также сообщалось, что на посту главы клуба Федуна может сменить Ашот Хачатурянц. Однако данная информация была опровергнута.

После трёх туров РПЛ московская команда находится на втором месте турнирной таблицы, имея в своём активе семь очков, уступая лидеру, «Зениту», по дополнительным показателям.

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