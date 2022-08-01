Уход Федуна из «Спартака» — эпохальное событие. Такое невозможно осознать

У больших новостей есть свой цикл. Он выглядит примерно так: сначала появляются фантазии, потом конкретные намёки, затем инсайдерская инфа (вы находитесь тут) и, наконец, официальное объявление.

Судя по всему, Леонид Федун уходит из «Спартака». И это эпохальное событие для всего российского футбола. Пожалуй, ни одного владельца так не критиковали. Можно было бы сравнить с боссами «Локо» Смородской и Кикнадзе, но там речь шла о наёмных управляющих, а не о владельцах. Да и то тяжело сравнивать с тем хейтом, который годами накапливался вокруг Федуна.

Открытие стадиона «Спартака» Фото: РИА Новости

За 18 лет было столько парадоксального и даже уморительного. Моё любимое – легендарный комментарий Федуна после матча: «Видите, растёт у нас свой юный Месси. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили». То есть человек сначала сравнил молодого нападающего с лучшим футболистом планеты — и тут же призвал не хвалить его. И всё это в течение 10 секунд. Гениально.



Были и другие вещи, которые выглядели непоследовательно. Например, заявление о передаче дел профессионалам. Потом мы окольными путями узнаём, что клубом управляет его жена со склонностью к гороскопам. А как-то раз Федун пообещал передать «Спартак» болельщикам, но что-то пошло не так.

Говорят, богатые люди живут в другом мире и думают иначе. Я в это искренне верю, но важно и самим не отрываться от земли. Хорошее при Федуне тоже было. Это и чемпионство в сезоне-2016/2017, и, безусловно, стадион. При Федуне самая популярная команда страны перестала скитаться по чужим аренам.

Спартаковский стадион имеет свои издержки, но в целом это классная арена – возможно, лучшая в столице (если не брать гигантские «Лужники»). Там же расположены неплохой фан-шоп и шикарный музей, который сделали люди, действительно любящие команду.



Понятно, что эпоху Федуна будут мерить трофеями. Оно так всегда и у всех. Одно чемпионство и один Кубок России – этого мало для тех вложений, которые были сделаны за 18 лет. С другой стороны, тяжело представить, что при новом владельце сразу появятся трофеи. Слишком по многим направлениям нужно работать.



Мало сомнений, что Федун переживал за «Спартак». Наполеоновские планы, вскакивание с места и все остальные стандартные атрибуты болельщика. Я слышал, что на совещаниях в «Лукойле» Федун мог долго говорить о «Спартаке», прежде чем перейти к сути совещания. Безусловно, переживания ещё не гарантируют оптимальное управление клубом. Возможно, в этом случае как раз наоборот – эмоции мешают объективно оценивать происходящее. Плюс вопрос окружения, о чём недавно говорил Егор Титов.



И всё же тяжело представить «Спартак» без Федуна. Слишком многое с ним связано. Чуть не прослезился, отбирая фотки для этой галереи.