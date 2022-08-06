«Галатасарай» увеличил предложение Мертенсу по контракту

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс близок к переходу в «Галатасарай», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, турецкий клуб увеличил предложение, чтобы заполучить 35-летнего футболиста. «Галатасарай» готов заключить с Мертенсом контракт, рассчитанный до лета 2023 года с зарплатой в € 4 млн. Также в соглашении будет предусмотрена опция продления контракта на один сезон. Ранее сообщалось, что интерес к Мертенсу проявляет туринский «Ювентус».



Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Мертенс стал свободным агентом. В минувшем сезоне бельгийский футболист провёл за «Наполи» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.