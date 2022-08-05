Спаллетти: Мертенс сам захотел уйти из «Наполи», в команде хотели, чтобы он остался

Главный тренер «Наполи», итальянец Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о том, что он не хотел видеть в команде бельгийского нападающего Дриса Мертенса, покинувшего Неаполь этим летом по истечении контракта.

«Я слышу, что это я не хотел, чтобы Мертенс подписывал новый контракт, это неправда! И в «Наполи» не желали, чтобы он уходил, Мертенс бы помог команде. Клуб сделал ему предложение о продлении контракта, но он не согласился», — приводит слова Спаллетти на своей странице в социальной сети итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Наполи» занял третье место в Серии А, отобравшись в Лигу чемпионов. Этим летом состав команды пополнил грузинский вингер Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за казанский «Рубин».