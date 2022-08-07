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16-летний Уоррен Заир-Эмери рассказал об историческом дебюте за «ПСЖ» с Месси и Неймаром

16-летний Уоррен Заир-Эмери рассказал об историческом дебюте за «ПСЖ» с Месси и Неймаром
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери прокомментировал своё дебютное появление в футболке парижского клуба в стартовом матче чемпионата Франции с «Клермоном». В возрасте 16 лет и 151 дня он стал самым юным дебютантом «ПСЖ» в Лиге 1.

«Очень счастлив, что сегодня вошёл в историю клуба, для меня это предмет гордости. Я – самый молодой футболист, сыгравший в Лиге 1, и это что-то особенное. Ожидал ли я выхода на замену? Находясь на скамейке запасных, нужно всегда быть готовым к тому, что тренер позовёт тебя и предоставит шанс. В этот момент у меня была невероятная радость. Я вышел на несколько минут и отдал на поле всё. Я всегда отдаю лучшее, что могу. Все мечтают сыграть с такими футболистами! Надеюсь, у меня будет еще много матчей. А сейчас осуществилась моя детская мечта», – приводит слова Заира-Эмери официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, 16-летний француз вышел на 82-й минуте вместо Марко Верратти. «ПСЖ» на выезде обыграл «Клермон» со счётом 5:0. В составе парижан дублем отметился Лионель Месси, по голу забили Неймар, Ашраф Хакими и Маркиньос.

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