Лига 1: Месси снова выиграет с «ПСЖ», Головин поборется за второе место

Лига 1 на старте: 20 команд готовы начать новый сезон. Гегемон один – «ПСЖ», но конкуренты готовы воспользоваться малейшей осечкой парижан. Удастся ли кому-нибудь дать бой Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и компании? Букмекеры дали свои прогнозы, давайте изучать.

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Месси и Галтье нашли общий язык?

«ПСЖ» — явный фаворит всех букмекерских рейтингов. Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар – такой россыпи звёзд в нападении нет ни у одной команды мира. Но проблема у каждого тренера парижан всегда одна: как заставить всех этих солистов зазвучать как единый ансамбль?



В межсезонье на пост тренера заступил Кристоф Галтье. Мастер построения обороны, человек, который опередил «ПСЖ» со скромным «Лиллем». Смущает одно: Галтье – человек жёсткий, сторонник высокой командной дисциплины. К тому же он никогда не работал с топ-клубами.

Но если у него получится, то столичный клуб может замахнуться и на Лигу чемпионов! Победа же в Лиге 1 – это само собой разумеющееся условие. Пока что отзывы из стана «ПСЖ» хорошие, по слухам, звёздам понравился подход Галтье. Да и в Суперкубке Франции парижане уверенно разобрались с «Нантом», правда, без Мбаппе.

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Посмотрим, как эта система будет работать на дистанции. А пока на чемпионство «ПСЖ» дают коэффициент 1.11. Если парижане не выиграют чемпионат, это будет огромная сенсация.

«Марсель» без Сампаоли, но с Жиго и Тудором

Главным конкурентом «ПСЖ» букмекеры видят «Марсель», ставки на этот клуб принимают за 16.00. В межсезонье и там сменился тренер: Хорхе Сампаоли не нашёл общего языка с руководством. Теперь в Марселе будет работать Игор Тудор.



Надо признать, что «Марсель» провёл не такую уж и плохую селекционную кампанию. Команда не потеряла никого из лидеров, выкупила Матео Гендузи, Дженгиза Ундера и Аркадиуша Милика. К тому же пополнили ряды клуба экс-спартаковец Самуэль Жиго и Жонатан Клосс из «Ланса», а из «Порту» перебрался в Марсель Шансель Мбемба. Так что на «Велодроме» предвкушают интересный сезон и возможную борьбу с «ПСЖ» за чемпионство.

Головин в пуле претендентов

Далее в списке претендентов эксперты называют «Монако» и «Лион», на эти клубы можно сделать ставку с коэффициентом 20.00. Александр Головин и компания готовы побороться за самые высокие места. Ряды монегасков пополнили Такуми Минамино и Бриль Эмболо. Правда, потеряли Орельена Тчуамени, но за него от «Реала» получили € 80 млн. По меркам Лиги 1 «Монако» по-прежнему топ-клуб, а Александр Головин – важная часть механизма, который отлаживает Филипп Клеман.



Что до «Лиона», то туда вернулись Александр Ляказетт и Корентин Толиссо – солидное подкрепление. Из «Аякса» перешёл Николас Тальяфико. Так что после прошлого откровенно провального сезона «ткачи» готовы возвращаться если не в борьбу за чемпионство, то за медали точно.



В Лиге 1 главный вопрос в последние годы один: сможет ли кто-то навязать борьбу «ПСЖ»? При этом, если вынести парижан за скобки, турнир очень плотный, любой может обыграть любого. Посмотрим, кто сможет дать бой Голиафу в новом сезоне. Удачных ставок!

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