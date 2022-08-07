Видеообзор волевой разгромной победы «Брешии» над «Пизой» в матче Кубка Италии
Поделиться
6 августа на стадионе «Аренда Гарибальди» в Пизе одноимённый клуб в рамках 1/32 финала Кубка Италии принимал «Брешию». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 1:4.
Видеообзор. Первый раунд Кубка Италии. «Пиза» 1:4 «Брешия»:
«Пиза» забила первой, когда на 20-й минуте Гаэтано Мазуччи использовал свой момент, однако вела в счёте недолго. Уже через пять минут атака гостей привела к тому, что мяч рикошетом от вратаря Николаса влетел в сетку – 1:1. Во втором тайме, по истечении часа игры, «Брешии» удалось выйти вперёд – отличился Флориан Ай. После этого подопечные Хосепа Клотета забили ещё дважды. Точные удары Эмануэле Ндоя и Флавио Бьянки оформили итоговый счёт и выход брешианцев в следующий раунд турнира.
Новость по теме«Брешия» на выезде победила «Пизу» в первом раунде Кубка Италии
Комментарии
- 7 августа 2022
-
13:28
-
13:15
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:18
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:20
-
10:15
Партнерский контент