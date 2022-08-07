«Брешия» на выезде победила «Пизу» в первом раунде Кубка Италии

6 августа на стадионе «Аренда Гарибальди» в Пизе одноимённый клуб принимал в рамках 1/32 финала Кубка Италии «Брешию». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 1:4.
«Пиза» забила первой, когда на 20-й минуте Гаэтано Мазуччи использовал свой момент, однако вела в счёте недолго. Уже через пять минут атака гостей привела к тому, что мяч рикошетом от вратаря Николаса влетел в сетку – 1:1. Во втором тайме, по истечении часа игры, «Брешии» удалось выйти вперёд – отличился Флориан Ай. После этого подопечные Хосепа Клотета забили ещё дважды. Точные удары Эмануэле Ндоя и Флавио Бьянки оформили итоговый счёт и выход брешианцев в следующий раунд турнира.
В прошлом сезоне обладателем Кубка Италии стал «Интер», который в дополнительное время в финале обыграл «Ювентус» со счётом 4:2. Дублем в экстра-тайме отметился Иван Перишич. При этом «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Команда выигрывала трофей 14 раз.
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