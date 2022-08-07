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«Брешия» на выезде победила «Пизу» в первом раунде Кубка Италии

«Брешия» на выезде победила «Пизу» в первом раунде Кубка Италии
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6 августа на стадионе «Аренда Гарибальди» в Пизе одноимённый клуб принимал в рамках 1/32 финала Кубка Италии «Брешию». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 1:4.

«Пиза» забила первой, когда на 20-й минуте Гаэтано Мазуччи использовал свой момент, однако вела в счёте недолго. Уже через пять минут атака гостей привела к тому, что мяч рикошетом от вратаря Николаса влетел в сетку – 1:1. Во втором тайме, по истечении часа игры, «Брешии» удалось выйти вперёд – отличился Флориан Ай. После этого подопечные Хосепа Клотета забили ещё дважды. Точные удары Эмануэле Ндоя и Флавио Бьянки оформили итоговый счёт и выход брешианцев в следующий раунд турнира.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Италии стал «Интер», который в дополнительное время в финале обыграл «Ювентус» со счётом 4:2. Дублем в экстра-тайме отметился Иван Перишич. При этом «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Команда выигрывала трофей 14 раз.

Кубок Италии. 1-й раунд
06 августа 2022, суббота. 18:45 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
1 : 4
Брешия
Брешия
1:0 Мазуччи – 20'   1:1 Николас – 25' (автогол)   1:2 Ай – 61'   1:3 Ндой – 72'   1:4 Бьянки – 90+4'
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