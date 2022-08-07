Источник: «ПСЖ» подпишет хавбека «Наполи» Фабиана Руиса
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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис в ближайшее время станет игроком «ПСЖ». Стороны продвинулись в переговорах и близки к закрытию сделки. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». Также сообщается, что итальянский клуб намерен подписать вратаря парижан Кейлора Наваса, но это будет отдельная сделка.
26-летний Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
В июне 2019-го Руис дебютировал за сборную Испании, в составе которой в 14 матчах забил гол и отдал пять результативных передач.
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