Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «ПСЖ» подпишет хавбека «Наполи» Фабиана Руиса

Источник: «ПСЖ» подпишет хавбека «Наполи» Фабиана Руиса
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис в ближайшее время станет игроком «ПСЖ». Стороны продвинулись в переговорах и близки к закрытию сделки. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». Также сообщается, что итальянский клуб намерен подписать вратаря парижан Кейлора Наваса, но это будет отдельная сделка.

26-летний Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

В июне 2019-го Руис дебютировал за сборную Испании, в составе которой в 14 матчах забил гол и отдал пять результативных передач.

Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:

Лига 1: Месси снова выиграет с «ПСЖ», Головин поборется за второе место Лига 1: Месси снова выиграет с «ПСЖ», Головин поборется за второе место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022