Курьёзный автогол — в видеообзоре матча 1/32 финала Кубка Италии «Кремонезе» — «Тернана»

В матче первого раунда Кубка Италии сезона-2022/2023 «Кремонезе» принимал «Тернану». Встреча прошла на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершилась победой «Кремонезе» со счётом 3:2.

«Кремонезе» в голевой перестрелке одолел «Тернану» в матче Кубка

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На 15-й минуте встречи защитник «Тернаны» Лука Богдан отправил мяч в собственные ворота. Через семь минут нападающий Давид Окереке упрочил преимущество «Кремонезе». На 54-й минуте форвард «Тернаны» Пьетро Ровалья сократил отставание гостей. Через три минуты полузащитник «Тернаны» Антонио Палумбо сравнял счёт. На 60-й минуте победный гол забил защитник «Кремонезе» Джакомо Квальята.

Таким образом, «Кремонезе» вышел в 1/16 финала Кубка Италии, где встретится с «Моденой».