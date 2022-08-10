Источник: Алексей Миранчук станет футболистом «Торино»

Российский полузащитник Алексей Миранчук станет футболистом «Торино». Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира, руководство «быков» достигло соглашения с «Аталантой».
Речь идёт об аренде с последующем опцией выкупа за € 12 млн. Завтра игрок пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «быками». Ранее сообщалась информация, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход футболиста, в связи с чего переговоры между клубами приостановились.
Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
- 10 августа 2022
-
17:42
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:15
-
16:58
-
16:57
-
16:40
-
16:29
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:52
-
15:45
-
15:37
-
15:29
-
15:05
-
14:55
-
14:49
-
14:21
-
14:16
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:34
-
13:06
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:30
-
12:07