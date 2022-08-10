Источник: Алексей Миранчук станет футболистом «Торино»

Российский полузащитник Алексей Миранчук станет футболистом «Торино». Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира, руководство «быков» достигло соглашения с «Аталантой».



Речь идёт об аренде с последующем опцией выкупа за € 12 млн. Завтра игрок пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «быками». Ранее сообщалась информация, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход футболиста, в связи с чего переговоры между клубами приостановились.

Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.