Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Алексей Миранчук станет футболистом «Торино»

Источник: Алексей Миранчук станет футболистом «Торино»
Комментарии

Российский полузащитник Алексей Миранчук станет футболистом «Торино». Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира, руководство «быков» достигло соглашения с «Аталантой».

Речь идёт об аренде с последующем опцией выкупа за € 12 млн. Завтра игрок пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «быками». Ранее сообщалась информация, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход футболиста, в связи с чего переговоры между клубами приостановились.

Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022