Анчелотти: Бензема – самый важный игрок в мире
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о своих игроках.
«После гола Алабы мы стали очень хорошо контролировали ситуацию. В трёх финалах подряд мы не пропускаем — этот факт стоит для меня особняком. Считаю, что сейчас у меня самая здоровая атмосфера в раздевалке команды за всю мою тренерскую карьеру — с той точки зрения, как игроки мыслят и воплощают в действие. Мои игроки очень умны. Карим Бензема — самый важный, наиболее ключевой игрок в мире. Его голы, его игра жизненно важны для нас», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.
«Реал» вчера, 10 августа, провёл матч с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА. Встреча прошла в Хельсинки (Финлядия) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.
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