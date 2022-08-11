«Реал» взял трофей в первом же матче сезона! Бензема снова забил как великий

«Реал» завоевал трофей в первой же игре нового сезона. Чемпионы Испании победили «Айнтрахт» в Суперкубке Европы.

Карло Анчелотти поставил на матч за Суперкубок тех же 11 футболистов, что играли в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Новички Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени (его купили за € 80 млн у «Монако») пока получили роль запасных, чему, понятное дело, не рады. Итальянец так объяснял своё решение:

«В матче с «Айнтрахтом» мы должны полагаться на тех игроков, которые выиграли Лигу чемпионов… Состав у «Реала» плотный, у нас много игроков. Этот состав лучше того, что был в прошлом сезоне. Мы повысили интенсивность тренировок».

«Реал» в Хельсинки не феерил. Удивляться тут нечему, ведь «сливочным» требовалось время, чтобы поймать нужный ритм в первом матче сезона. Тем более их соперник имел преимущество в игровой практике: до встречи с чемпионами Испании «Айнтрахт» успел разгромить «Магдебург» (4:0) в Кубке Германии и потерпеть сокрушительное поражение от «Баварии» (1:6) на старте сезона Бундеслиги.

Тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер признался, что его команда потеряла голову и была наивной в матче с «Баварией». С «Реалом» немцы играли осторожнее. Их схема 3-4-2-1, по сути, превращалась в 5-4-1: победитель Лиги Европы садился в низкую оборону, пытался загнать команду Анчелотти во фланги, а там запереть и отобрать мяч за счёт коллективного отбора. «Айнтрахт» надеялся на контратаки, одна из которых действительно должна была завершаться голом в ворота Мадрида после ошибки Ферлана Менди. Если бы не сейв Тибо Куртуа…

«Реал» только перед перерывом поймал свою волну. При счёте 0:0 испанцы могли похвастаться разве что парой моментов Винисиуса Жуниора. Иногда «сливочные» отдавали территорию, чтобы получить пространство и использовать быстрые ноги бразильского вингера. «Реал» довольно долго не выходил вперёд по количеству ударов, но бодрая концовка первого тайма всё же обеспечила двукратный перевес – 8:4 (в створ – 4:2). На 38-й минуте класс Карима Бензема в очередной раз обеспечил гол обладателю Кубка чемпионов – француз выиграл сложное верховое единоборство. Большой молодец и Каземиро, который спас мяч для Давида Алабы.

Начался второй тайм – и «Реал» оставил «Айнтрахт» без мяча. Команда Анчелотти целиком и полностью контролировала игру. Возможно, собравшиеся на Олимпийском стадионе в Хельсинки финские болельщики, для многих из которых футбол и без того не главный вид спорта, немного заскучали. Разбудил их Каземиро – бразилец сотряс своим ударом перекладину. Если бы опорный полузащитник добавил забитый мяч к голевой передаче, то вопрос о лучшем игроке матча за Суперкубок Европы был бы снят уже после 60-й минуты.

А в середине второго тайма «Реал» сделал 2:0. «Сливочным» опять хватило для гола усилий всего двух человек – Винисиуса Жуниора (открывание и передача) и Бензема (гол). Совершенно невозможно объяснить в этом эпизоде действия защитников «Айнтрахта», которые держали пустые зоны и не следили за движениями француза. Естественно, Бензема, игравший с капитанской повязкой, наказал соперника за невнимательность. Форвард забил одним касанием – топ! Кевина Траппа даже обвинять неудобно. Ещё один шаг Карима к «Золотому мячу».

В последние 10 минут за «Реал» дебютировали Рюдигер с Тчуамени. Причём немец вышел на фланг вместо Дани Карвахаля. «Айнтрахт» уже ничего особенного не создавал, по крайней мере, настолько опасных моментов, чтобы было страшно команде с Куртуа в воротах. Каземиро в обороне играл так же здорово, как и в атаке: отборов мяча, перехватов и заблокированных ударов у бразильца набралось в общей сумме больше десятка. Как Тчуамени выиграть конкуренцию у этого монстра? Мадрид победил на классе (удары во втором тайме – 5:2, в створ – 3:1) и привезёт в свой музей ещё один трофей.