Главный тренер «ПСЖ» Галтье: нам нужен ещё один нападающий

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии матча 2-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» поделился текущими трансферными планами команды.
«Мы хотим прихода ещё одного нападающего. С таким плотным графиком нам нужно подписание. Клуб работает, я нахожусь в прямом контакте с Луисом Кампосом (спортивный директор «ПСЖ». – Прим. «Чемпионата»). Луис поддерживает прямой контакт с нашим президентом. Придёт ли этот футболист? Мы не знаем. Но он должен действительно усилить нашу команду», – сказал Галтье на пресс-конференции.
Напомним, ранее появилась информация, что аргентинский нападающий команды Мауро Икарди переведён в резерв и клуб в скором времени намерен расстаться с ним. Также в июле этого года парижане взяли в аренду 20-летнего нападающего Уго Экитике из «Реймса».
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