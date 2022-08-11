Главный тренер «ПСЖ» Галтье — об Икарди: ему нужно снова встать на ноги

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии матча 2-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» поделился мнением об аргентинском нападающем команды Мауро Икарди.
«Это было непросто, я видел его в начале недели. Его отсутствие в прошлые выходные было связано со спортивным выбором. Я хотел ещё больше сократить группу. Я не знаю его желаний. Клуб работает над поиском наилучшего возможного решения. В последние сезоны у него было очень мало игрового времени, я думаю, ему нужно снова встать на ноги. В его интересах и интересах клуба, я думаю, мы должны найти компромисс», – сказал Галтье на пресс-конференции.
В прошлом сезоне Мауро Икарди сыграл в 30 матчах во всех турнирах. На счету форварда пять забитых мячей. Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 22 млн.
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