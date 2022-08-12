Зиньковский: травма Мозеса – большая потеря для клуба, а для меня – время проявить себя

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о том, как команда восприняла травму Виктора Мозеса, и ответил на вопрос о дополнительной возможности проявить на поле лучшие качества.
«После травмы все ребята поддержали Мозеса. Кто его видел, подошли к нему, пожелали здоровья и скорейшего восстановления, остальные – написали сообщения. Виктор – хороший футболист, очень квалифицированный, один из лидеров команды. Это большая потеря для клуба. Возможность для меня проявить себя? Да, в том числе. Думаю, будет больше времени проявить себя, а дальше посмотрим, как всё сложится», – сказал Зиньковский в интервью для официального YouTube-канала «Спартака».
После четырёх туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков наряду с ЦСКА. Подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с «Ахматом», после чего одержали победы над «Краснодаром», «Оренбургом» и «Уралом».
Виктор Мозес получил травму ахиллова сухожилия в игре четвёртого тура РПЛ в Екатеринбурге. Ему предстоит перенести операцию, после которой ориентировочный срок восстановления составит порядка шести месяцев.
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