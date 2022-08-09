Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России по футболу: Виктор Мозес получил травму и выбыл на полгода – кто может заменить нигерийца в «Спартаке»

Как «Спартаку» заменить Мозеса. Есть четыре варианта
Анатолий Романов
Как «Спартаку» заменить Мозеса?
Комментарии
И это без выхода на трансферный рынок.

Здорово начавший чемпионат «Спартак» потерял одного из лидеров команды – Виктора Мозеса. Нигериец получил травму ахиллова сухожилия в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0) в Екатеринбурге, перенесёт операцию и будет восстанавливаться полгода. В первой части сезона РПЛ 31-летний полузащитник уже не поможет красно-белым.

«Спартак» разорвал ещё одного соперника. Но лишился своего лучшего футболиста «Спартак» разорвал ещё одного соперника. Но лишился своего лучшего футболиста

Для Гильермо Абаскаля это очень плохая новость. Испанец сделал Мозеса ключевым игроком в своей системе, неожиданно переведя флангового полузащитника в центр поля. Впрочем, Виктору не привыкать к смене позиции. Исполнять «десятку» в ромбе ему наверняка понравилось больше, чем закрывать правый край в роли защитника. Новый главный тренер «Спартака» справедливо рассудил, что такой мастер должен быть активнее вовлечён в организацию атак команды.

По статистике InStat, в первых четырёх турах нового чемпионата Мозес поучаствовал в создании 10 голевых моментов. Гол нигерийца «Ахмату» (1:1) – просто чудо! Там Виктор разобрался двумя касаниями: принял мяч на грудь на подборе, пробил с лёту левой из-за штрафной.

Ещё он забил в Краснодаре, где довёл до ума атаку «четыре в четыре» и завершил её при помощи Данила Пруцева. Вспоминаются и другие яркие эпизоды, например, мощный проход Мозеса в Грозном (обыграл нескольких защитников на пути к чужим воротам) и элегантный пас пяткой на Квинси Промеса в матче с «Оренбургом» (4:1), когда голландец был близок к голу.

Теперь Абаскалю нужно придумать, как и кем компенсировать потерю Мозеса. Возможно, при помощи клуба. Хотя генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, отвечая на вопрос, будут ли красно-белые искать замену в случае серьёзной травмы нигерийца, признался: он рассчитывает на то, что Михаил Игнатов станет «достойной заменой». Действительно, ставка на Игнатова как на игрока основы — самый напрашивающийся вариант. В Екатеринбурге российский полузащитник вышел как раз вместо Мозеса на 33-й минуте и положил второй мяч в ворота «Урала». Игру «Спартака» Михаил точно не испортил.

Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Фото: РИА Новости

Однако есть сомнения, что для испанского тренера Игнатов – лучшая кандидатура на замену нигерийцу. В первых трёх турах Михаил не сыграл вообще ни минуты, да и во встрече с «Уралом» Абаскаль убрал его в концовке. По словам самого полузащитника, тренер сказал, что он подустал. С другой стороны, Игнатов вполне мог дотерпеть последние пять минут, а счёт был 2:0 в пользу «Спартака». Обратная замена – очень неприятная история для любого футболиста. Тогда как Промес оставался на поле с первой минуты и до финального свистка. Кажется, решение Гильермо показывает: в Игнатова испанец верит пока не на сто процентов.

Ещё один очевидный вроде бы вариант: опустить поглубже Промеса и играть в атаке с парой Александр Соболев – Шамар Николсон. Российский и ямайский форварды всё-таки не однотипные игроки, чтобы мешать друг другу на поле, дублировать роли. С Николсоном будет больше предложений за спины. Правда, не совсем понятно, связывает ли ямаец своё будущее с красно-белыми. Слухи отправляют зимнего новичка то в «Фенербахче», то в «Нант», то ещё куда-то.

Есть и другие мнения относительного того, кому отдать место Мозеса в группе атаки «Спартака».

Франко Камоцци
Франко Камоцци
бывший советник Леонида Федуна

«Мозес – серьёзная потеря. Но есть такие хорошие игроки, как Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский. Они смогут показать свою ценность и свой рост в «Спартаке».

Зиньковский неплохо показывает себя, выходя на замену. Ещё с первого официального матча за «Спартак» – в Суперкубке России с «Зенитом» (0:4). В основе Абаскаль выпустил новичка лишь однажды – в Грозном. Там Антон впечатлил меньше. Чувствовалось, что он ещё не вписан в командную игру. Но, несмотря на малое количество сыгранных минут, Зиньковский – третий в «Спартаке» по количеству созданных для партнёров моментов в РПЛ (пять, согласно InStat). По попыткам обыгрыша делит второе место в составе красно-белых с тем же Мозесом, уступая лишь Хлусевичу (13, из них девять успешных).

Соболев стал другим футболистом. Теперь параллель с Дзюбой очевидна Соболев стал другим футболистом. Теперь параллель с Дзюбой очевидна

Вот только позиция под нападающими – не совсем для Зиньковского. Ему нужно больше пространства на поле, он привык играть на фланге. Собственно, как и Хлусевич. Это значит, что с Антоном или Даниилом в группе атаки Абаскалю, скорее всего, придётся менять тактическую схему на линейные 4-4-2 или 4-3-3.

Изменение работающей модели может отразиться на игре команды, и даже ухудшить результаты. Тем более календарь в августе-сентябре у «Спартака» непростой: домашние матчи с обладателями серебра и золота прошлого сезона – «Сочи» и «Зенитом», выезды в Воронеж и Ростов-на-Дону, дерби с «Динамо» и «Локомотивом».

А чего вы ждёте от Абаскаля?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022