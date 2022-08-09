Как «Спартаку» заменить Мозеса. Есть четыре варианта

Здорово начавший чемпионат «Спартак» потерял одного из лидеров команды – Виктора Мозеса. Нигериец получил травму ахиллова сухожилия в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0) в Екатеринбурге, перенесёт операцию и будет восстанавливаться полгода. В первой части сезона РПЛ 31-летний полузащитник уже не поможет красно-белым.

Для Гильермо Абаскаля это очень плохая новость. Испанец сделал Мозеса ключевым игроком в своей системе, неожиданно переведя флангового полузащитника в центр поля. Впрочем, Виктору не привыкать к смене позиции. Исполнять «десятку» в ромбе ему наверняка понравилось больше, чем закрывать правый край в роли защитника. Новый главный тренер «Спартака» справедливо рассудил, что такой мастер должен быть активнее вовлечён в организацию атак команды.

По статистике InStat, в первых четырёх турах нового чемпионата Мозес поучаствовал в создании 10 голевых моментов. Гол нигерийца «Ахмату» (1:1) – просто чудо! Там Виктор разобрался двумя касаниями: принял мяч на грудь на подборе, пробил с лёту левой из-за штрафной.

Ещё он забил в Краснодаре, где довёл до ума атаку «четыре в четыре» и завершил её при помощи Данила Пруцева. Вспоминаются и другие яркие эпизоды, например, мощный проход Мозеса в Грозном (обыграл нескольких защитников на пути к чужим воротам) и элегантный пас пяткой на Квинси Промеса в матче с «Оренбургом» (4:1), когда голландец был близок к голу.

Теперь Абаскалю нужно придумать, как и кем компенсировать потерю Мозеса. Возможно, при помощи клуба. Хотя генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, отвечая на вопрос, будут ли красно-белые искать замену в случае серьёзной травмы нигерийца, признался: он рассчитывает на то, что Михаил Игнатов станет «достойной заменой». Действительно, ставка на Игнатова как на игрока основы — самый напрашивающийся вариант. В Екатеринбурге российский полузащитник вышел как раз вместо Мозеса на 33-й минуте и положил второй мяч в ворота «Урала». Игру «Спартака» Михаил точно не испортил.

Михаил Игнатов Фото: РИА Новости

Однако есть сомнения, что для испанского тренера Игнатов – лучшая кандидатура на замену нигерийцу. В первых трёх турах Михаил не сыграл вообще ни минуты, да и во встрече с «Уралом» Абаскаль убрал его в концовке. По словам самого полузащитника, тренер сказал, что он подустал. С другой стороны, Игнатов вполне мог дотерпеть последние пять минут, а счёт был 2:0 в пользу «Спартака». Обратная замена – очень неприятная история для любого футболиста. Тогда как Промес оставался на поле с первой минуты и до финального свистка. Кажется, решение Гильермо показывает: в Игнатова испанец верит пока не на сто процентов.

Ещё один очевидный вроде бы вариант: опустить поглубже Промеса и играть в атаке с парой Александр Соболев – Шамар Николсон. Российский и ямайский форварды всё-таки не однотипные игроки, чтобы мешать друг другу на поле, дублировать роли. С Николсоном будет больше предложений за спины. Правда, не совсем понятно, связывает ли ямаец своё будущее с красно-белыми. Слухи отправляют зимнего новичка то в «Фенербахче», то в «Нант», то ещё куда-то.

Есть и другие мнения относительного того, кому отдать место Мозеса в группе атаки «Спартака».

Франко Камоцци бывший советник Леонида Федуна «Мозес – серьёзная потеря. Но есть такие хорошие игроки, как Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский. Они смогут показать свою ценность и свой рост в «Спартаке».

Зиньковский неплохо показывает себя, выходя на замену. Ещё с первого официального матча за «Спартак» – в Суперкубке России с «Зенитом» (0:4). В основе Абаскаль выпустил новичка лишь однажды – в Грозном. Там Антон впечатлил меньше. Чувствовалось, что он ещё не вписан в командную игру. Но, несмотря на малое количество сыгранных минут, Зиньковский – третий в «Спартаке» по количеству созданных для партнёров моментов в РПЛ (пять, согласно InStat). По попыткам обыгрыша делит второе место в составе красно-белых с тем же Мозесом, уступая лишь Хлусевичу (13, из них девять успешных).

Вот только позиция под нападающими – не совсем для Зиньковского. Ему нужно больше пространства на поле, он привык играть на фланге. Собственно, как и Хлусевич. Это значит, что с Антоном или Даниилом в группе атаки Абаскалю, скорее всего, придётся менять тактическую схему на линейные 4-4-2 или 4-3-3.

Изменение работающей модели может отразиться на игре команды, и даже ухудшить результаты. Тем более календарь в августе-сентябре у «Спартака» непростой: домашние матчи с обладателями серебра и золота прошлого сезона – «Сочи» и «Зенитом», выезды в Воронеж и Ростов-на-Дону, дерби с «Динамо» и «Локомотивом».

А чего вы ждёте от Абаскаля?