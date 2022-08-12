Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зачем мучить и себя, и клуб». Парфёнов — о Роше и Хендриксе

«Зачем мучить и себя, и клуб». Парфёнов — о Роше и Хендриксе
Комментарии

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о расставании московского «Спартака» с полузащитником Йорритом Хендриксом и вингером Педро Рошей.

«Надо руководству задать вопрос о том, самые ли это провальные трансферы за последние годы. Если ребята не играли, то зачем мучить и себя, и клуб. Можно было раньше расторгнуть с ними контракты. Почему не получилось? У нас могут быть только домыслы. Конкретика может прозвучать только от руководителей. Они их каждый день видели, для чего-то брали. Если захотят, прокомментируют, нет – значит, никогда не узнаем, зачем покупали этих футболистов», – приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

11 августа «Спартак» объявил о решении расторгнуть контракты с нападающим Педро Рошей и полузащитником Йорритом Хендриксом.

Главный летний новичок «Спартака» сидит в запасе. В чём проблема Зиньковского Главный летний новичок «Спартака» сидит в запасе. В чём проблема Зиньковского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022