«Зачем мучить и себя, и клуб». Парфёнов — о Роше и Хендриксе

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о расставании московского «Спартака» с полузащитником Йорритом Хендриксом и вингером Педро Рошей.



«Надо руководству задать вопрос о том, самые ли это провальные трансферы за последние годы. Если ребята не играли, то зачем мучить и себя, и клуб. Можно было раньше расторгнуть с ними контракты. Почему не получилось? У нас могут быть только домыслы. Конкретика может прозвучать только от руководителей. Они их каждый день видели, для чего-то брали. Если захотят, прокомментируют, нет – значит, никогда не узнаем, зачем покупали этих футболистов», – приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

11 августа «Спартак» объявил о решении расторгнуть контракты с нападающим Педро Рошей и полузащитником Йорритом Хендриксом.