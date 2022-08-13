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Главный тренер «Локо»: сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру с «Крыльями»

Главный тренер «Локо»: сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру с «Крыльями»
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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал ничью в 5-м туре РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

«Игра сложилась непросто. Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом. Мы могли сыграть лучше. Команда не лучшим образом вошла в игру. Хочу отметить Худякова, чей сейв сохранил наши ворота в неприкосновенности. Мы прибавляли с каждой минутой, владели инициативой. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но нам не удалось превратить их в голы.

После того как команда не забивает пенальти, рисунок игры меняется. Нам нужно смотреть вперёд в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам. Будет проведён углублённый анализ игры, чтобы не допускать невынужденные ошибки, когда ребята просто теряли мяч. Будем над этим работать», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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