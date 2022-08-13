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«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1, обзор матча 5-го тура РПЛ, 13 августа 2022 год, видео голов Глушенкова и Миранчука

На «Локомотив» жалко смотреть. Чудом спаслись дома на 91-й минуте
Григорий Телингатер
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1
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Странные пенальти и странная замена.

«Крылья» не побеждали в «Черкизово» с 2006 года. Не победили и на этот раз, однако вряд ли «Локомотив» может быть рад сегодняшнему матчу.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Глушенков – 68'   1:1 Миранчук – 90+1' (пен)

Обе команды должны были забивать уже в первом тайме, но не реализовали пенальти. Первым не забил Глушенков – дотянулся вратарь. Причём игрок «Крыльев», похоже, должен был перебивать из-за Едвая, который вбежал в штрафную сильно заранее. По мнению судейского эксперта «Чемпионата» Игоря Федотова, арбитры украли у гостей пенальти. Если добавить к этому весьма спорный момент, когда сбили Ежова, то можно представить себе впечатления самарцев от судейства.

А вот по пенальти в ворота «Крыльев» вопросов быть не должно. Изидора явно сбили в штрафной. Камано пробил с точки крайне невразумительно – покатил мяч слабо и по центру, а затем схватился за голову.

В перерыве у «Локомотива» случилась достаточно странная замена. После первого тайма с поля ушёл Изидор, который выглядел неплохо – вместо него вышел загадочный новичок Раконьяц. Комментатор матча сообщил по ходу трансляции, что в перерыве «громче всех голосил Изидор», но неизвестно, связано ли это с уходом футболиста с поля.

Глобально игра не изменилась. «Крылья» как создавали больше моментов, так и продолжили во втором тайме. Логично, что именно гости и забили – с трёх метров Глушенков «расстрелял» ворота «Локо». Мампасси смотрел на мяч и упустил своего соперника.

После этого фанаты «Локо» начали скандировать призывы к уходу немцев из клуба. Футболисты тем временем решили, что пора включаться, и какие-то моменты появились. Сначала Игнатьев попал в штангу, а затем «Локомотив» забил-таки – с пенальти на 91-й минуте. Вышедший на замену Хубулов сфолил у самой линии штрафной площади, хотя момент вообще не представлял опасности – было похоже на фол по неосторожности. На этот раз пошёл бить Миранчук и сделал этот намного увереннее, чем Камано.

«Локо» удалось вырвать ничью, но, глобально говоря, это был плохой матч для москвичей. И по игре, и по счёту. Топ-клуб РПЛ уже на протяжении пяти туров со старта сезона не может победить.

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Теги Футбол РПЛ ФК Локомотив ФК Крылья Советов •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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