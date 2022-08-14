Широков: «Спартак» — небольшой фаворит, но «Сочи» удачно играет против них

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Сочи».
«Трудно сказать, кто фаворит предстоящего матча. Может быть, небольшой фаворит «Спартак», так как дома играют и находятся в неплохой форме. В то же время «Сочи» последние игры выиграл. Последний матч отлично провели с «Нижним Новгородом»: хоть выиграли в один мяч, но моментов очень много создали. Они достаточно удачно играют со «Спартаком». «Спартак» — небольшой фаворит», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 14 августа, состоится матч пятого тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
- 14 августа 2022
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