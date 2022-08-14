Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: матч с «Сочи» будет показательным для «Спартака». Это хороший раздражитель

Канчельскис: матч с «Сочи» будет показательным для «Спартака». Это хороший раздражитель
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Сочи».

«Сочи» первая серьёзная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч. «Спартак» играл до этого с командами из нижней части турнирной таблицы. В воскресенье будет матч с «Сочи», который в прошлом году стал вторым. Думаю, что «Сочи» — хороший раздражитель для «Спартака», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 14 августа, состоится матч пятого тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

«Снимаю «Спартак» с чемпионата». Что стало с судьями и другими героями скандала с «Сочи» «Снимаю «Спартак» с чемпионата». Что стало с судьями и другими героями скандала с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022