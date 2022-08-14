Канчельскис: матч с «Сочи» будет показательным для «Спартака». Это хороший раздражитель
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Сочи».
«Сочи» первая серьёзная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч. «Спартак» играл до этого с командами из нижней части турнирной таблицы. В воскресенье будет матч с «Сочи», который в прошлом году стал вторым. Думаю, что «Сочи» — хороший раздражитель для «Спартака», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 14 августа, состоится матч пятого тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
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