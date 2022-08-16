Каррагер: ужасный старт «Ливерпуля» по набранным очкам. Ничьи теперь — это поражения

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, подвёл итоги домашней встречи 2-го тура чемпионата Англии, в которой подопечные Юргена Клоппа не сумели обыграть «Кристал Пэлас» (1:1).
«Это ужасный старт для «Ливерпуля» с точки зрения набранных очков, но вместе с тем они показали выдающуюся игру, учитывая то, как они отреагировали на удаление Нуньеса. Ничьи теперь — это поражения, поскольку «Манчестер Сити» установил такую высокую планку.
Впереди действительно долгий путь, но дать «Сити» фору в четыре очка… Догнать одну из величайших команд английской Премьер-лиги будет непросто», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Напомним, в 1-м туре «Ливерпуль» сыграл на выезде вничью с «Фулхэмом» (2:2). В настоящий момент мерсисайдцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре им предстоит встреча с «Манчестер Юнайтед», который идёт на последнем месте.
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