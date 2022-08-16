Джеймс Милнер: реакция игроков «Ливерпуля» на красную карточку была фантастической

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).



«Думаю, мы хорошо начали этот матч. Очевидно, мы не использовали свои моменты. Ближе к концу тайма мы стали действовать хуже, но я считаю, что реакция команды на красную карточку была фантастической — Диас забил гол. Мы пытались добиться победы, но это не удалось, однако мы продемонстрировали всё — командный дух, желание и сплочённость.



Теперь мы хотим прийти в норму, но у команды есть проблемы с травмированными игроками. Желание ребят никогда не подвергается сомнению. Мы будем продолжать делать всё, что в наших силах», — приводит слова Милнера Anfield Watch со ссылкой на Viaplay.

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