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Джеймс Милнер: реакция игроков «Ливерпуля» на красную карточку была фантастической

Джеймс Милнер: реакция игроков «Ливерпуля» на красную карточку была фантастической
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Думаю, мы хорошо начали этот матч. Очевидно, мы не использовали свои моменты. Ближе к концу тайма мы стали действовать хуже, но я считаю, что реакция команды на красную карточку была фантастической — Диас забил гол. Мы пытались добиться победы, но это не удалось, однако мы продемонстрировали всё — командный дух, желание и сплочённость.

Теперь мы хотим прийти в норму, но у команды есть проблемы с травмированными игроками. Желание ребят никогда не подвергается сомнению. Мы будем продолжать делать всё, что в наших силах», — приводит слова Милнера Anfield Watch со ссылкой на Viaplay.

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