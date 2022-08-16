Спортдиректор «Ростова» прокомментировал слухи, что Юран предлагал клубу договорной матч

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию о предложении экс-наставника «Химок» Сергея Юрана провести договорной матч в прошлом сезоне.

«Юран и «Ростов»? Он не рассматривается на пост главного тренера. Если серьёзно, то мы выиграли матч с «Химками». Какие могут быть вопросы по этой игре? Как вы себе это представляете? У нас явления, как договорные матчи, давно нет. Я об этом не слышал», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

53-летний Юран был уволен с должности главного тренера подмосковной команды 9 августа. На его место был назначен Николай Писарев, который в дебютном матче проиграл «Ахмату» (1:3).

«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14: