Спортдиректор «Ростова» прокомментировал слухи, что Юран предлагал клубу договорной матч

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию о предложении экс-наставника «Химок» Сергея Юрана провести договорной матч в прошлом сезоне.
«Юран и «Ростов»? Он не рассматривается на пост главного тренера. Если серьёзно, то мы выиграли матч с «Химками». Какие могут быть вопросы по этой игре? Как вы себе это представляете? У нас явления, как договорные матчи, давно нет. Я об этом не слышал», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
53-летний Юран был уволен с должности главного тренера подмосковной команды 9 августа. На его место был назначен Николай Писарев, который в дебютном матче проиграл «Ахмату» (1:3).
«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
- 16 августа 2022
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:40
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:17
-
13:15
-
13:08
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:39
-
12:31
-
12:16
-
12:10
-
12:08
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:43
-
11:30
-
11:30
-
11:30
-
11:24
-
11:12
-
10:58