Сергей Семак высказался о первом месте «Спартака» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Лидерству «Спартака» не удивлён. И они, и ЦСКА демонстрирует качественную игру. «Сочи» тоже рядом. «Динамо», «Ростов». Кто будет стабильнее, тот и будет выше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Спартак» после пяти туров чемпионата России по футболу с 13 очками идёт на первой строчке турнирной таблицы, опережая идущим вторым «Зенитом» на два очка. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с «Торпедо», а «Спартак» встретится с «Динамо» в гостевой игре.

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