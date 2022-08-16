Сергей Семак высказался о первом месте «Спартака» в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Лидерству «Спартака» не удивлён. И они, и ЦСКА демонстрирует качественную игру. «Сочи» тоже рядом. «Динамо», «Ростов». Кто будет стабильнее, тот и будет выше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Спартак» после пяти туров чемпионата России по футболу с 13 очками идёт на первой строчке турнирной таблицы, опережая идущим вторым «Зенитом» на два очка. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с «Торпедо», а «Спартак» встретится с «Динамо» в гостевой игре.
«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
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