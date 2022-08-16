Семак: в прошлом сезоне «Динамо» и ЦСКА наступали на пятки. Каждый год одно и то же

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проведение тренировки команды у медного задника, а также высказался о конкуренции в РПЛ.

«У них тренировка у медного всадника. Тренировка основная уже была. Здесь разминка с прекрасными видами. Разнообразить и привлечь внимание журналистов. Это того стоило. Не знаю, чья была идея. Точно не моя. Из клуба. Отнёсся положительно. Очень красивая картинка. Главное без травм.

Новое место. Многие игроки не были здесь. Думаю, это полезно. Надо осторожнее, конечно. Но это хорошая возможность убедиться, в каких условиях мы работаем. Иногда уровень комфорта надо снижать. Я очень люблю гулять по набережной мойки. Посещать новую Голландию.

Восстание декабристов? Мы восставать не собираемся. Что касается конкуренции в чемпионате, она всегда есть. Вспомните прошлый сезон – «Динамо» и ЦСКА наступали на пятки. Каждый год одно и то же», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.