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Илья Геркус станет новым президентом «Торпедо». Место спортдиректора займёт Сергей Шаронов

Илья Геркус станет новым президентом «Торпедо». Место спортдиректора займёт Сергей Шаронов
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У московского «Торпедо» будет новое руководство. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вместо Дениса Маслова президентом станет Илья Геркус. Пост спортивного директора вместо Максима Ляпина займёт Сергей Шаронов, который ранее занимал аналогичный пост в клубе «СКА-Хабаровск».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Бородюк в скором времени покинет пост главного тренера «Торпедо». Одним из кандидатов на пост является бывший наставник «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков.

Напомним, московское «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

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