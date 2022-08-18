Созин: всё раздули — блогеры обыграли профессионалов! Но это обман

Известный футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на тот факт, что любительские команды «Амкал» и 2DROTS обыграли клубы Второй лиги на стадии 1/256 финала Кубка России.
«Почему все так восхищаются этими «медийными командами»? Они готовятся к играм, есть зарплаты, премии, арендуют стадионы. В чём отличие от того же «Зоркого»? Я их не вижу. Команды блогеров – это не какие-то ребята с нашего двора, там вообще-то играют профессиональные футболисты со своими целями и задачами. Они могли бы и в Первой лиге играть, при желании – школа есть, просто в какой-то момент они выбрали другой путь. Всё раздули – блогеры обыграли профессионалов, но это обман! Пускай эти команды играют и дальше, просто не нужно поднимать такую волну – это профессиональные команды, которые просто не участвуют в лигах под эгидой РФС», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 18 августа 2022
-
14:37
-
14:07
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:40
-
13:17
-
13:09
-
12:57
-
12:42
-
12:27
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:32
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
11:04
-
11:01
-
10:53
-
10:34
-
10:27
-
10:09
-
10:07
-
09:47
-
09:43
-
09:27