Наумов: «Локомотиву» пора выигрывать. В «Химках» тоже не всё в порядке — это может помочь

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал текущую игровую форму московской команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Химками».
«Когда-то должна плохая серия закончиться. Не может же «Локомотив» постоянно проигрывать и играть ничьи. Поможет ли то, что их закрыли на базе? Я боюсь, это может сыграть отрицательную роль. Когда люди долго в одном замкнутом и маленьком пространстве находятся, а Баковка маленькая, может возникать раздражение и неприязнь друг к другу. Тем более в команде люди из разных стран, с разным менталитетом. Если бы сборную закрыли, можно было понять… Трудно сказать, как это отразится на игроках.
«Локомотиву» пора уже выигрывать. В «Химках» тоже не всё в порядке — это может помочь. Насколько я знаю, в «Химках» не все футболисты довольны, что сняли Юрана. Есть свои сложности. Мне кажется, что будет равная игра и будет ничья — 1:1 или 0:0», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
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