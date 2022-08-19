Булыкин: если «Локомотив» не обыграет «Химки», можно смело увольнять весь тренерский штаб
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором москвичи сыграют с «Химками». Встреча состоится завтра, 20 августа.
«Пойдёт на пользу неделя на базе? Посмотрим это в игре. Я думаю, что это повлияет на тренерский штаб. Если уже до таких экзотических методов доходит, то ситуация критическая.
Я верю в «Локомотив». Потому что по качеству футболистов и мастерству они должны обыгрывать «Химки». Настрой, который они получили во время сборов на базе, и самоотдача должны сделать своё дело. Если «Локомотив» не обыграет «Химки», то можно смело увольнять весь тренерский штаб и спрашивать с руководства», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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