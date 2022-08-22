Хвича Кварацхелия отреагировал на дубль в ворота «Монцы»
Поделиться
21-летний грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, известный по выступлениям за казанский «Рубин», в социальных сетях отреагировал на дубль в ворота «Монцы» (4:0) в матче второго тура чемпионата Италии.
«Дом, милый дом…» — гласит публикация Хвичи в одной из социальных сетей, к которой он прикрепил снимки с прошедшей встречи с «Монцой».
Примечательно, что в комментариях с успешным выступлением различными эмодзи его поздравил известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, в первом туре Кварацхелия отметился забитым мячом и результативной передачей с «Вероной» (5:2). Таким образом, на его счету уже три гола в двух матчах – в настоящее время Хвича является единоличным лидером бомбардирской гонки Серии А.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
05:24
-
04:55
-
04:45
-
04:29
-
04:12
-
03:46
-
02:36
-
02:22
-
02:05
-
01:51
-
01:24
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:34
-
00:29
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:09
-
00:00
- 21 августа 2022
-
23:51
-
23:48
-
23:38
-
23:34
-
23:12
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:33
Партнерский контент