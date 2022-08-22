Хвича Кварацхелия отреагировал на дубль в ворота «Монцы»

21-летний грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, известный по выступлениям за казанский «Рубин», в социальных сетях отреагировал на дубль в ворота «Монцы» (4:0) в матче второго тура чемпионата Италии.

«Дом, милый дом…» — гласит публикация Хвичи в одной из социальных сетей, к которой он прикрепил снимки с прошедшей встречи с «Монцой».

Примечательно, что в комментариях с успешным выступлением различными эмодзи его поздравил известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, в первом туре Кварацхелия отметился забитым мячом и результативной передачей с «Вероной» (5:2). Таким образом, на его счету уже три гола в двух матчах – в настоящее время Хвича является единоличным лидером бомбардирской гонки Серии А.