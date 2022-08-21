Лучано Спаллетти оценил игру Кварацхелии в матче с «Монцей», Хвича оформил дубль

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу команды над «Монцей» (4:0) во 2-м туре Ла Лиги и отдельно отметил полузащитника Хвичу Кварацхелию, оформившего дубль.
«Команда показала очень хорошую игру, сохранила баланс и взяла под контроль матч с первого момента. Мы не использовали все свои шансы по максимуму, но нам противостоял cильный соперник, который знает, чего хочет. Это было не так просто, как казалось.
Кварацхелия? У Хвичи есть качество, он прекрасный профессионал и хороший парень. У него особенная манера игры с соперниками, он может бить правой ногой или левой.
Он всё ещё чувствует слишком большое давление в этом новом клубе. Он знает, что ему нужно развлекать требовательную публику, такую как болельщики «Наполи». Эти голы помогут снять с него часть этого давления», — приводит слова Спаллетти DAZN.
- 21 августа 2022
-
23:12
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:27
-
22:17
-
22:16
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:40
-
21:34
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:24
-
21:16
-
21:12
-
21:12
-
21:09
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:48