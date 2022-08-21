Лучано Спаллетти оценил игру Кварацхелии в матче с «Монцей», Хвича оформил дубль

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу команды над «Монцей» (4:0) во 2-м туре Ла Лиги и отдельно отметил полузащитника Хвичу Кварацхелию, оформившего дубль.

«Команда показала очень хорошую игру, сохранила баланс и взяла под контроль матч с первого момента. Мы не использовали все свои шансы по максимуму, но нам противостоял cильный соперник, который знает, чего хочет. Это было не так просто, как казалось.



Кварацхелия? У Хвичи есть качество, он прекрасный профессионал и хороший парень. У него особенная манера игры с соперниками, он может бить правой ногой или левой.



Он всё ещё чувствует слишком большое давление в этом новом клубе. Он знает, что ему нужно развлекать требовательную публику, такую ​​как болельщики «Наполи». Эти голы помогут снять с него часть этого давления», — приводит слова Спаллетти DAZN.