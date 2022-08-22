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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ, Роналду вышел на поле на 86-й минуте

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ, Роналду вышел на поле на 86-й минуте
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В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. После нескольких передач в касание мяч оказался в центре штрафной, где Санчо разобрался с хавбеком «Ливерпуля» Джеймсом Милнером, после чего пробил в угол ворот. На 53-й минуте форвард манкунианцев Маркус Рашфорд упрочил преимущество хозяев в счёте. Форвард манкунианцев Антони Марсьяль с центра поля сделал передачу на ход Рашфорду, который ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в ближний угол ворот. На 81-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сократил отставание гостей.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел на замену на 86-й минуте встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
22 августа 2022, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Санчо – 16'   2:0 Рашфорд – 53'   2:1 Салах – 81'
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