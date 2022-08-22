«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ, Роналду вышел на поле на 86-й минуте

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. После нескольких передач в касание мяч оказался в центре штрафной, где Санчо разобрался с хавбеком «Ливерпуля» Джеймсом Милнером, после чего пробил в угол ворот. На 53-й минуте форвард манкунианцев Маркус Рашфорд упрочил преимущество хозяев в счёте. Форвард манкунианцев Антони Марсьяль с центра поля сделал передачу на ход Рашфорду, который ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в ближний угол ворот. На 81-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сократил отставание гостей.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел на замену на 86-й минуте встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте