Легенда «Рубина» Навас: уверен, у Бердыева было много предложений в России

Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о главном тренере в своей жизни Курбане Бердыеве, под руководством которого работал в клубах из Казани и Ростова-на-Дону.
«Да, я слышал, что он работает в Иране. Возможно, в этой стране не самые большие футбольные традиции, но главное, чтобы он был счастлив там и проживал день за днём с высокой мотивацией. Желаю ему больших спортивных и личных успехов.
Очень давно с ним не виделись. Сложно поддерживать отношения, находясь так далеко друг от друга. Бердыев был невероятно важным человеком в моей спортивной карьере, как в профессиональном, так и в личном отношении. Я восхищаюсь им. Мне очень повезло столько лет играть под его руководством. Я многое почерпнул у Курбана Бекиевича и всегда буду ему благодарен.
Почему он не востребован в России? Этот вопрос лучше задать самому Бердыеву. Но я уверен, что у него были предложения от многих команд России. Другое дело, хотел ли он тренировать эти клубы, насколько интересны ему были проекты, которые они предлагали», — рассказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Сесаром Навасом читайте здесь:
- 23 августа 2022
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