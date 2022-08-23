«Как в России платили только три клуба Испании». Интервью с легендой РПЛ Навасом

Помните Сесара Наваса? Такого великана сложно забыть. Много лет испанец правил в обороне «Рубина» и пару сезонов — в «Ростове». Все свои медали и титулы воспитанник мадридского «Реала» завоевал в России. В Казани защитник собрал комбо из трёх главных национальных трофеев. С «Ростовом» до последней минуты сезона вёл борьбу за золото с ЦСКА и выносил «Аякс» с «Баварией» в Лиге чемпионов. После завершения карьеры в 2018-м Сесар пропал из виду. Мы разыскали его на родине и расспросили о жизни после РПЛ. Только на тему политики Навас сразу поставил табу: «Без комментариев».

Из интервью вы узнаете:

Как «Рубин» докатился до Первой лиги

— Привет, Сесар! Где вы, чем занимаетесь?

— Я дома, в Мадриде. Даю интервью, ха-ха! На несколько дней с семьёй выезжали к морю. Купались, загорали. Осваивал с детьми сёрф. По мере взросления они ставят перед собой всё более сложные задачи. Ну и передо мной заодно.

— Что нового произошло в жизни после отъезда из России?

— Я открыл новый этап в жизни, но по-прежнему связан с «Рубином». Благодаря доверию Рустема Сайманова четвёртый год работаю в селекционном департаменте клуба. Хотел бы выразить признательность спортивному директору Олегу Яровинскому и главному тренеру Леониду Слуцкому за отличную атмосферу в коллективе и динамичную работу. Параллельно подтягиваю познания в области экономики, инвестиций и бизнеса. Когда играл, на это не хватало времени. Моя жизнь сильно изменилась за последние годы.

Сесар Навас против Златана Ибрагимовича Фото: РИА Новости

— Тренерство не прельщает?

— Почему? В июне я окончил обучение в центре федерации футбола Испании и получил лицензию UEFA PRO, позволяющую тренировать на высшем уровне. Среди моих одногруппников были Фернандо Торрес, Самуэль Это’О, Альваро Арбелоа. Я приобрел ценные знания. Мы проходили практику в испанских клубах. Я хотел бы стать тренером, но когда-нибудь позже. На данный момент меня полностью устраивает нынешняя работа. Я абсолютно счастлив и всем доволен в «Рубине». Недавно продлил контракт с клубом ещё на год. Сейчас все наши мысли о том, чтобы вернуть Казань в Премьер-Лигу.

— Когда были в России последний раз?

— В прошлом году неоднократно прилетал в Казань. В 2022-м ещё не был из-за проблем с визой.

— С кем из бывших партнёров на связи?

— Со многими. Из тех, с кем играл в России, часто вижусь с Кристианом Ансальди. У него тоже дом в Мадриде. С Чори Домингесом пересекались, когда он жил в Испании, но сейчас он вернулся на родину, в Аргентину. Переписываемся и созваниваемся с Хорди Фигерасом, Гильермо Котуньо, Кристианом Нобоа, Марко Девичем, Михой Мевлей. Иногда общаюсь с русскими ребятами — Пашей Могилевцем, Игорем Коноваловым, Олегом Кузьминым, Никитой Медведевым, Сашей Прудниковым. Я нашёл в России массу друзей и знакомых, и это одна из самых замечательных вещей, которые случились со мной в карьере.

Сесар Навас занимает четвёртое место в истории по количеству матчей за «Рубин» (255). Больше него игр провели только Роман Шаронов (284), Гёкдениз Карадениз (300) и Сергей Рыжиков (359).

— Как «Рубин» докатился до Первой лиги?

— Это очень неожиданная ситуация. «Рубин» демонстрировал высокий уровень игры, пока легионеры не решили покинуть команду. Клуб приложил большие экономические усилия, чтобы приобрести этих игроков и возлагал на них серьёзные надежды. Естественно, что их потеря отразилась на выступлениях «Рубина». В идеале хотелось бы иметь базу молодых, перспективных россиян, но заменить иностранцев без потери качества было очень сложно. Странно и тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге, но в жизни иногда приходится учиться на трудных и болезненных ситуациях. Нам всем нужно много работать, ещё усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуть команду в РПЛ.

Сесар Навас Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Звал ли Бердыев Наваса в «Спартак»

— В курсе, где сейчас Бердыев?

— Да, я слышал, что он работает в Иране. Возможно, в этой стране не самые большие футбольные традиции, но главное, чтобы он был счастлив там и проживал день за днём с высокой мотивацией. Желаю ему больших спортивных и личных успехов.

— Давно с ним не виделись?

— Очень. Сложно поддерживать отношения, находясь так далеко друг от друга. Бердыев был невероятно важным человеком в моей спортивной карьере — как в профессиональном, так и в личном отношении. Я восхищаюсь им. Мне очень повезло столько лет играть под его руководством. Я многое почерпнул у Курбана Бекиевича и всегда буду ему благодарен.

— Почему же он столько лет не востребован в России?

— Этот вопрос лучше задать самому Бердыеву. Но я уверен, что у него были предложения от многих команд России. Другое дело, хотел ли он тренировать эти клубы, насколько интересны ему были проекты, которые они предлагали.

Курбан Бердыев Фото: «Чемпионат»

— Правда, что Бердыев, готовясь принять «Спартак», звал и вас в эту команду?

— С тех пор прошло много времени. В футбольном мире есть некий внутренний кодекс, не позволяющий раскрывать определённые вещи. Каждый игрок, тренер или президент клуба может много рассказать о трансферных вариантах, которые были близки к осуществлению, но так и не случились. Я считаю, что джентльмен не должен предавать огласке некоторые ситуации. Это вопрос уважения.

— Но вы были готовы перейти в «Спартак»?

— «Спартак» — клуб и команда огромного масштаба. Немногие футболисты отказались бы играть за них.

— Сильно расстроились после срыва трансфера?

— В моей карьере была куча ситуаций, когда я мог оказаться в другой команде, но всё обламывалось на финальном этапе. Я никогда не расстраивался по этому поводу. Наоборот, всегда был благодарен тем командам и тренерам, которые хотели видеть меня у себя.

Сесар Навас в матче со «Спартаком» Фото: РИА Новости

Способен ли Абаскаль сделать «Спартак» чемпионом России

— Главная новость недели в РПЛ — уход Федуна из «Спартака» — шок?

— Федун столько лет руководил «Спартаком», что представить без него клуб странно. Я точно не знаю, каким он был президентом, потому что никогда там не играл. Но в нём чувствовались страсть и преданность футболу. 18 лет на этом посту много говорят о его любви к игре. В противном случае он, наверное, не смог бы столько выдерживать давление общественности, на которое обречён глава топ-клуба. Считаю Федуна большим футбольным фанатом, который сделал всё возможное, чтобы «Спартак» был на высоте во всех соревнованиях, где бы ни играл.

— Знали раньше что-то про Гильермо Абаскаля?

— Я слышал хорошие отзывы о нём. У меня сложилось определённое впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как Абаскаль работает.

— Его знают в Испании?

— Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку всё ещё очень молод и в последнее время тренировал в других странах.

— Ему по силам сделать «Спартак» чемпионом?

— Конечно, он на это способен. Если Абаскаля выбрали главным тренером

«Спартака», значит, у него есть необходимые качества, чтобы стать чемпионом с этой командой. Но, повторюсь, я не знаком с его методами работы.

Сесар Навас празднует чемпионство Фото: РИА Новости

Кричал ли когда-нибудь Семак

— Ваш старый знакомый Семак уже взял восемь трофеев с «Зенитом». Удивлены?

— Совсем не удивлён. Сергей был тренером, ещё когда играл. Он дирижировал командой на поле.

— В нём были заметны качества успешного тренера?

— Да, конечно. Он умел руководить командой с поля. Семак — победитель по натуре, боец, очень умный парень, способный вытащить максимум из каждого одноклубника. Он был лидером раздевалки. Умение управлять раздевалкой — одно из важнейших качеств хорошего тренера. Непросто объединить и зарядить единой целью 25 игроков плюс ещё 25-30 человек персонала — ассистентов, врачей, массажистов и так далее. На это способен только настоящий лидер. Семак был и остаётся таким. Плюс обладает большими технико-тактическими знаниями и достаточно серьёзным опытом. Уже можно сказать, что из Семака получился великолепный тренер.

— Иногда он кажется слишком мягким, интеллигентным. Это не проблема?

— Семак относится к тому типу лидеров, которым не нужно жестить или орать, чтобы добиться максимальном отдачи от футболистов.

— Вы вообще видели его кричащим?

— Да-да! Как прирожденный победитель он ненавидел проигрывать и часто подстёгивал на поле партнёров, чтобы выжать из них максимум и выиграть.

Сергей Семак Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Станет ли Дзюба звездой в Турции

— Дзюба — лучший нападающий из тех, против кого играли в России?

— Дзюба — классный нападающий, один из лучших, кого я когда-либо встречал. Игроку такого роста и техники игры любому защитнику сложно противостоять. А Артём ещё и очень умный форвард. Но мне было проще действовать против таких же рослых парней, как я. Больше неприятностей доставляли юркие и скоростные нападающие вроде Веллитона и Сейду Думбия.

К счастью, Чори Домингес, Гёкдениз Карадениз, Сердар Азмун, Саломон Рондон и Александр Бухаров были моими одноклубниками, и мне не пришлось их терпеть в игре. Потрясающие ребята! Но на тренировках у нас постоянно происходили «зарубы» с Караденизом. Остановить его без фола было нереально. Мы страшно злились друг на друга, заводились. Доходило до споров, а иногда даже до оскорблений! Но как только тренировка заканчивалась, мы обнимались и приносили друг другу извинения. Этот турок — настоящий победитель по духу!

— Дзюба способен в 34 года стать звездой в Турции?

— Дзюба обязательно себя проявит, он очень хороший игрок. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело. В этом возрасте футболист обычно помогает своим товарищам по команде и тренеру, делает окружающих лучше. В чём я точно уверен — Дзюба забьёт ещё много голов.

Сесар Навас Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто больше всех поражал Сесара в «галактическом» «Реале» (не Зидан и даже не Роналдо)

— Самые большие таланты, с которыми вас сводила жизнь в одной команде?

— Я имел счастье расти в мадридском «Реале» и целых четыре года тренироваться с лучшими футболистами мира — Зиданом, Фигу, Роналдо, Раулем, Гути, Йерро, Роберто Карлосом. Но, наверное, больше всех меня поражал своей игрой Фернандо Редондо. А самым талантливым в той банде был Гути.



— Почему остался без команды последний русский в Примере Денис Черышев?

— Я не слежу за ним изо дня в день, поэтому мне трудно комментировать это. В своё время Черышев подавал большие надежды. У него были скорость, голевое чутьё, но кажется, что потом его игра и производительность застопорились. Почему — не знаю.

Сесар Навас Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Почему российских футболистов не осталось в Испании

— В 1990-е в Примере было много российских футболистов, сейчас — никого. Почему?

— Думаю, что русский футболист хорошо зарабатывает в России, а где лучше играть, чем дома?

— Они получают неоправданно много?

— Лимит на легионеров повышает ценность российских игроков. Талантливому футболисту в такой ситуации сложно решиться на отъезд из страны. Смысл? Его же и здесь ценят.

— Вы тоже хорошо заработали в России?

— Когда я приехал в Россию, в Премьер-Лиге было шесть-семь команд с большими бюджетами. В Испании только четыре клуба могли достичь таких показателей. После кризиса 2008 года в Европе испанским футбольным клубам пришлось тяжело. «Рубин» являлся действующим чемпионом России, играл в Лиге чемпионов, но не буду скрывать: главной причиной моего перехода в «Рубин» был очень хороший контракт. В то время в Испании такие суммы платили только «Реал», «Атлетико» или «Барселона». Но также правда, что за время моего пребывания в Казани или Ростове мне поступали более интересные финансово предложения. Но я решил остаться в России. Мне было очень приятно жить в Казани и Ростове. Это прекрасный опыт. Никогда не думал, что буду столько лет счастлив в России.