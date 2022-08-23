Защитник «Униона» Баумгартль: иногда с одним яичком даже лучше

Защитник берлинского «Униона» Тимо Баумгартль рассказал о своём самочувствии после перенесения операции по удалению яичка. У него диагностировали опухоль несколько месяцев назад.

«Никому неважно, сколько у тебя яичек: одно или два. Иногда с одним даже лучше – например, удобнее ездить на велосипеде», – сказал защитник «Униона».

Недавно игрок впервые после медицинского вмешательства провёл полноценную тренировку с командой.

Ранее стало известно, что у нападающего дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера диагностирована злокачественная опухоль яичка. 28-летний футболист пройдёт курс химиотерапии и не сможет помочь команде в течение нескольких месяцев.

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