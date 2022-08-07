Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия Д» подпишет Модеста на замену Аллеру, сумма трансфера — около € 6 млн

«Боруссия Д» подпишет Модеста на замену Аллеру, сумма трансфера — около € 6 млн
Комментарии

Нападающий «Кёльна» Антони Модест в ближайшее время должен стать футболистом дортмундской «Боруссии», которая искала замену для форварда Себастьена Аллера. У ивуарийского форварда была диагностирована злокачественная опухоль яичка и он выбыл на неопределённый срок. Сумма трансфера 34-летнего Модеста составит около € 6 млн. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».

В минувшем сезоне Модест в 32 матчах чемпионата Германии забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету три точных удара в трёх играх Кубка страны. Соглашение между Модестом и «Кёльном» истекает летом 2023 года. Ранее Модест также играл в Германии за «Хоффенхайм».

У каких футболистов самые огромные отступные? Видеоролик:

Новость по теме
«Боруссия Д» может подписать Модеста, ранее она интересовалась Кордобой из «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022