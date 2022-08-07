«Боруссия Д» подпишет Модеста на замену Аллеру, сумма трансфера — около € 6 млн

Нападающий «Кёльна» Антони Модест в ближайшее время должен стать футболистом дортмундской «Боруссии», которая искала замену для форварда Себастьена Аллера. У ивуарийского форварда была диагностирована злокачественная опухоль яичка и он выбыл на неопределённый срок. Сумма трансфера 34-летнего Модеста составит около € 6 млн. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».

В минувшем сезоне Модест в 32 матчах чемпионата Германии забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету три точных удара в трёх играх Кубка страны. Соглашение между Модестом и «Кёльном» истекает летом 2023 года. Ранее Модест также играл в Германии за «Хоффенхайм».

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