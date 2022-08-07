«Боруссия Д» подпишет Модеста на замену Аллеру, сумма трансфера — около € 6 млн
Поделиться
Нападающий «Кёльна» Антони Модест в ближайшее время должен стать футболистом дортмундской «Боруссии», которая искала замену для форварда Себастьена Аллера. У ивуарийского форварда была диагностирована злокачественная опухоль яичка и он выбыл на неопределённый срок. Сумма трансфера 34-летнего Модеста составит около € 6 млн. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».
В минувшем сезоне Модест в 32 матчах чемпионата Германии забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету три точных удара в трёх играх Кубка страны. Соглашение между Модестом и «Кёльном» истекает летом 2023 года. Ранее Модест также играл в Германии за «Хоффенхайм».
У каких футболистов самые огромные отступные? Видеоролик:
Комментарии
- 7 августа 2022
-
13:28
-
13:15
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:18
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:20
-
10:15
Партнерский контент