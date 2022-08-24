Джибриль Сиссе призвал Роналду перейти в «Марсель»

Бывший нападающий «Марселя» Джибриль Сиссе призвал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перейти в стан «олимпийцев». Об этом француз заявил на своей странице в социальных сетях.
«Криштиану, иди, мой друг. Я позабочусь о тебе. #RonaldOM», — написал Сиссе в своём личной аккаунте.
Ранее болельщики «Марселя» устроили масштабную акцию в социальных сетях с призывом к Роналду перейти в их клуб, распространив хештег #RonaldOM. Во многом это было связано с тем, что на официальном сайте клуба при переходе на страницу игрока марсельцев Жонатана Клосса, выступающего под 7-м номером, сервис выдаёт ошибку. Фанаты решили, что таким образом клуб в скором времени анонсирует переход португальского нападающего в «Марсель». Однако, по сведениям журналистов, руководство французской команды не планирует приглашение Роналду в их команду.
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- 24 августа 2022
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